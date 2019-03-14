التضخم السنوي في فلسطين يصعد 0.44 في المئة خلال فبراير

صعدت أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في فلسطين، بنسبة 0.44 في المئة في فبراير/ شباط الماضي، مقارنة مع 0.45 بالمئة في يناير/ كانون الثاني 2019.

وارتفع التضخم خلال فبراير الماضي، على أساس سنوي، بنسبة 1.22 بالمئة في الضفة الغربية، و0.13 بالمائة في القدس، في حين انكمش بنسبة 1.03 بالمئة في قطاع غزة.

وعلى أساس شهري، انكمش التضخم في فلسطين خلال فبراير بنسبة 0.05 بالمئة خلال فبراير الماضي، بواقع انخفاض نسبته 0.57 بالمئة في غزة، و0.49 بالمئة في القدس، في حين ارتفع بنسبة 0.17 بالمئة في الضفة الغربية.

ويعود الانكماش عل أساس شهري، إلى انخفاض أسعار الدرنيات بنسبة 10.16 في المئة، وأسعار الخضروات الطازجة 6.14 في المئة، والبيض 2.88 في المئة، على الرغم من ارتفاع أسعار الدجاج الطازج 3.11 في المئة.

كان التضخم في فلسطين، انكمش بنسبة 0.19 في المئة خلال 2018 مقارنة مع 2017، مدفوعاً بانخفاض نسبته 1.34 بالمئة في غزة، بينما ارتفع 1.04 بالمئة في القدس، وبنسبة 0.41 بالمئة في الضفة الغربية.