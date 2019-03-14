32 مليون دولار مساعدات يابانية للشعب الفلسطيني

أعلنت الحكومة اليابانية عن مساعدات مالية جديدة إلى الشعب الفلسطيني بمبلغ يقدر بـ(32,983,034 دولار أمريكي) من خلال المنظمات الدولية، والمنظمات الدولية غير الحكومية.

وتتضمن هذه الرزمة الجديدة مساعدات إنسانية من خلال وكالة (أونروا)، ودعم لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للحد من أزمة الطاقة في غزة من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، ودعم الاحتياجات الملحة للصحة والحماية من خلال تحسين الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة، وخدمات سرطان الثدي في غزة والمجتمعات المهمشة، وتنمية الابتكار وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة للسلام والازدهار في فلسطين من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وتعزيز التوظيف والمهارات الفنية اللازمة لصمود الشباب الفلسطيني من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

وسيتم تنفيذ العديد من المشاريع بالشراكة مع مختلف المنظمات الدولية، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والمنظمات اليابانية غير الحكومية. (الرجاء الإطّلاع على القائمة المرفقة للمشاريع).

وتكمن في فلسفة المساعدات الجديدة:

(1) تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والنازحين داخلياً.

(2) تقديم الدعم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي واجتثاث التطرف من خلال التعليم وخلق فرص العمل للشباب.

(3) تعزيز صحة المرأة، تلتزم حكومة اليابان بدعم حل الدولتين من خلال هذه المشاريع التنموية.

وتقدّم اليابان الدعم المالي والتقني للوزارات الرئيسية لتمكينهم من إقامة الدولة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، وقدّمت اليابان أيضاً المساعدات من خلال وكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية المحلية والمجالس المحلية من خلال مشاريع التنمية الأهلية، وبهذه المساعدات المقدمة، فإن مجموع المساعدات اليابانية تجاوز 1.9 مليار دولار منذ عام 1993.