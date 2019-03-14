زيدان يبرم صفقته الأولى بعد العودة للريال

لم تنتظر جماهير ريال مدريد الإسباني طويلا قبل أن تشهد أولى صفقات مدربها العائد، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي ضم شابا برازيليا واعدا من بورتو البرتغالي.

ووقع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو مع "الملكي" على عقد يمتد لـ6 أعوام يبدأ من الصيف المقبل، مقابل 50 مليون يورو.

ويعتبر ميليتاو أول صفقات زيدان بعد العودة لتدريب ريال مدريد قبل أيام، مما يعكس جدية المدرب الفرنسي بإجراء التغييرات على الفريق بأسرع وقت ممكن.

ويلعب ميليتاو البالغ من العمر 21 عاما في مركز قلب الدفاع، كما يستطيع اللعب على الظهير الأيمن، مما يجعله لاعبا "جوكر" يستطيع سد عدة فراغات في الفريق.

وشارك ميليتاو بمعظم مباريات فريقه بورتو هذا الموسم بالدوري البرتغالي ودوري أبطال أوروبا، في أول موسم له بالقارة قادما من ساو باولو البرازيلي.

وقد تكون صفقة ميليتاو إنذارا صريحا من زيدان لنجمه داني كارفاخال الذي يلعب بمركز الظهير الأيمن، حيث قد يدفعه تذبذب المستوى للابتعاد عن التشكيلة الأساسية، أو حتى مغادرة "سانتياغو بيرنابيو".