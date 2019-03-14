الوفد المصري في طريقه إلى غزة.. ماذا يحمل في جعبته؟

من المقر أن يصل الوفد الأمني المصري، اليوم الخميس، إلى قطاع غزة حاملا إجابات إسرائيلية على مطالب حركة حماس.

ووفق المصادر الصحفية فإن هناك تقدمًا كبيرًا في تطبيق التفاهمات حول التهدئة، وهو ما يمكن أن يلمسه المواطن على الأرض قريبًا.

وكان الوفد الأمني المصري وصل الى قطاع غزة مرتين الأسبوع الماضي، تلاه وصول وفود قطرية واممية.

وكانت حركة حماس قد اعلنت انها تنتظر الرد الاسرائيلي على شروطها في اطار الوساطة المصرية للوصول الى التهدئة وتثبيت وقف اطلاق النار.

ويأتي وصول الوفد المصري مع دعوة هيئة مسيرات العودة لمليونية بغزة واضراب يوم الارضن مع تخوف اسرائيلي من مواجهات "عنيفة" على السياج الفاصل مع قطاع غزة بذكرى مرور عام على مسيرات العودة.