تشغيل مؤقت لـ 360 معلم ومعلمة بغزة بـ 20 مارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة عن تشغيل 360 معلم ومعلمة على بند التشغيل المؤقت لمدة 6 أشهر براتب 380 دولار بدءًا من 20 مارس الجاري بالتعاون مع وزارة العمل، ومؤسسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "Undp".

وقال مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة رائد صالحية لوكالة "الرأي" إن الوزارة شرعت منذ عدة أيام بإجراء مقابلات لـ 1045 خريج وخريجة من مختلف التخصصات لاختبار 360 منهم لوظيفة معلم ضمن قائمة تمهيدًا لاستيعابهم خلال العام ‏الدراسي ‏الحالي.

وذكر صالحية أن الوزارة التزمت بأعلى درجات العدالة والمسؤولية والشفافية والأمانة أثناء إجراء ‏المقابلات، والتركيز على مختلف المعايير العلمية والأكاديمية ‏والتربوية والشخصية والمعرفية خلال تلك المقابلات.