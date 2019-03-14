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قائد عسكري إسرائيلي يبلغ جنوده بالاستعداد لبالونات غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:28 - 14 مارس 2019
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أبلغ قائد فرقة غزة في المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، سكان المستوطنات المجاورة لقطاع غزة بالاستعداد لاستمرار المسيرات الفلسطينية على طول الحدود خلال الأيام والفترة المقبلة.

ويأتي ذلك قبل ساعات من وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، كما هو مقرر، لحمل رد "إسرائيلي" على المطالب الفلسطينية.

ويبدو أن "إسرائيل" ستتهرب من محاولات التوصل لاتفاق واضح يلزمها بتثبيت التفاهمات لتخفيف الحصار عن القطاع.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن قائد الفرقة العقيد إليعازر توليدانو أبلغ المستوطنين وفرق الطوارئ في الغلاف، بالاستعداد لمزيد من المسيرات وأعمال "العنف" وإطلاق القنابل والبلالين المتفجرة وغيرها.

وستعلن هيئة مسيرات العودة وكسر الحصار اليوم عن برنامجها للمسيرة المليونية التي تجهز لها في الثلاثين من الشهر الجاري لإحياء الذكرى السنوية الأولى للمسيرات.

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