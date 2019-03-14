البيانو الكبير يعود للعزف من جديد بعد تعرضه للقصف

وقعت وزارة الثقافة الفلسطينية، ومعهد إدوارد سعيد للموسيقى، مذكرة تفاهم لإعادة البيانو الأكبر في قطاع غزة للحياة الموسيقية والفنية، وإتاحة الفرصة لتستفيد منه كافة المعاهد والمؤسسات والفرق الموسيقية.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي "الخميس" بأن هذا البيانو يّعد الوحيد في غزة من حيث حجمه ونوعه، وقدمته الحكومة اليابانية مع مجموعة من الأدوات الموسيقية هدية للشعب الفلسطيني عام 1997.

وذكرت أنه تم إعارته مع تلك الأدوات إلى مؤسسات ومراكز ثقافية في الضفة الغربية والقطاع، فقد أُعير إلى منتجع النورس السياحي، وفي وقت لاحق تم بيع المنتجع دون إرجاعه للوزارة، وخلال حرب عام 2014 تم قصف منتجع النورس وأصيب البيانو ببعض الأضرار.

وفي عام 2015 أُصلح البيانو – وفق البيان -على يد خبير صيانة الأدوات الموسيقية السيد لوكاس بيرون، وبعد علم الحكومة اليابانية أن البيانو في عهدة شخص وليس مؤسسة حكومية، أرسلت احتجاجًا لدى الخارجية الفلسطينية، ما استدعى وزارة الثقافة للتدخل الفوري لإنهاء القضية وإعادة البيانو ليستفيد منه عموم الشعب الفلسطيني.

وعقبها، شكلت الوزارة لجنة وطنية مهنية مختصة لاختيار المكان الأنسب لإيداع البيانو فيه والحفاظ عليه.

وأشاد وكيل الوزارة أنور البرعاوي بمواقف ومبادرات الحكومة والشعب الياباني في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومناصرة حقوقه المشروعة، مؤكدًا أن البيانو مهُدى من بلد يحب الفلسطينيين ويجب أن يكون موضع اهتمام ورعاية واستفادة.

وقال: "إن الوزارة تعاملت مع البيانو بشكل مهني ودافع وطني، وتواصلت مع جميع الأطراف وأشركتهم في وضع تصور لحماية البيانو والحفاظ عليه وضمان قيمته الفنية وإعادته للحياة الفنية في قطاع غزة، وتحقيق القدر الأعلى من الاستفادة لدى طلاب المعاهد الموسيقية، وتقديم صورة تليق بالثقافة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وأوضح البرعاوي أنه وبموجب اتفاقية التفاهم بين الطرفين سيجري البيانو الى معهد إدوارد سعيد لمدة (6) شهور قابلة للتجديد، على أن تتاح الفرصة أمام كافة المؤسسات المختصة في مجالات الموسيقى للاستفادة من البيانو وذلك بالتنسيق بين الوزارة والمعهد.

وأشار إلى أنه سيتم عقد سلسلة من الأنشطة التدريبية والفعاليات الفنية والموسيقية بالتعاون بين الطرفين للارتقاء بالمستوى الفني في قطاع غزة

وفي نهاية مراسم توقيع مذكرة التفاهم قامت إحدى طالبات معهد إدوارد سعيد بعزف نشيد موطني على البيانو.