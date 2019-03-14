موغريني تكشف شرط مشاركة أوروبا في إعادة إعمار سوريا

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فريدريكا موغريني، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدا لتوفير الأموال اللازمة لإعادة إعمار سوريا ومناقشة الأمر مع البنك الدولي عندما تبدأ العملية السياسية في جنيف.

وقالت موغريني للصحفيين قبل مؤتمر حول دعم سوريا في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لجمع الأموال، وبدء العمل مع البنك الدولي، عند بدء العملية السياسية في جنيف.

كما أعربت موغريني عن أملها في أن المؤتمر حول سوريا سيبعث إشارة واضحة لأهمية استئناف عملية جنيف.

يذكر أن اتفاقية جنيف هي عبارة عن أربع اتفاقيات دولية تمت الأولى منها في 1864 وأخيرتها في 1949 تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، حماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره.

في سياق آخر، أعلن عضو الهيئة الرئاسية في غرفة التعاون الإيرانية، أن قطاع التعاون الإيراني مستعد للمشاركة في مشاريع إعادة إعمار البنى التحتية السورية، معتبرا أن التعاون بين إيران وسوريا في هذا المجال بمثابة تقوية لمحور المقاومة.

كما أصدرت الحكومة السورية قرارا مهما في صدد إعادة الإعمار، حيث أوقفت الحكومة السورية منح تراخيص جديدة في صناعة الحديد في البلاد ريثما تتم إعادة تشغيل كل المعامل الكبيرة والصغيرة وتطوير عمل لجنة الخردة.