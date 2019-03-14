صحيفة : السلطة تبحث في القاهرة عن قرض مالي مسترد من العرب لمساعدتها

علمت «القدس العربي» من مصادر فلسطينية مطلعة، أن وزيري الخارجية رياض المالكي، والمالية شكري بشارة، في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، التقيا في العاصمة المصرية القاهرة، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث طالبا بقرض مالي مسترد لم يكشف عن تفاصيله، جراء العجز المالي الذي تواجهه السلطة.

ولجأ الفلسطينيون إلى هذه الخطوة بعدما فشلت جهود السلطة في إقناع الدول العربية بتفعيل قرار شبكة الأمان المالي الذي اتخذ في القمة العربية التي انعقدت في بيروت في عام 2002، وجرى التأكيد عليها في القمم العربية اللاحقة، لكنها لم تفعّل خلال المشاكل التي واجهتها السلطة الفلسطينية منذئذ.

وتأتي هذه الخطوة حسب ما قاله مسؤول فلسطيني رفيع لـ «القدس العربي» بسبب العجز المالي الذي تواجهه السلطة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية استقطاع ما يعادل المستحقات المدفوعة لأسر الشهداء والجرحى والأسرى في سجون الاحتلال، من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجنيها سلطات الاحــتلال باسم السلطة على البضائع التي تمر عبر الموانىء "الإسرائيلية" مقابل 3٪.