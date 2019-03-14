مزاعم "إسرائيلية" بوجود مصنع "صواريخ متطورة" بسوريا

نشرت وسائل إعلام "إسرائيلية"، صورا لأقمار اصطناعية، تزعم أنها تعود لمصنع "صواريخ دقيقة" أقيم في سوريا على مقربة من الحدود اللبنانية.

وبثت شركة "إيميجسات إنترناشيونال" (ISI) الأربعاء، صوراً التقطت من الأقمار الاصطناعية، تظهر "إنشاء مصنع متطور لإنتاج صواريخ أرض-أرض على الأراضي السورية، على بعد ثمانية كيلومترات فقط من الحدود اللبنانية"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

وزعم الموقع، أن "هذه الصور، تثبت ما أعلنته المخابرات "الإسرائيلية"، في 7شباط/ فبراير الماضي، أن إيران تحاول العودة مجدداً، إلى مصنع لإنتاج صواريخ أرض-أرض متطورة، على الأراضي السورية بشكل سري".

ورجح أن اختيار موقع المصنع القريب من لبنان، "يعود إلى تسهيل نقل الصواريخ إلى حزب الله"، منوها إلى أن "جهات إسرائيلية (لم يسمها)، تعتقد أن المصنع يقع في منطقة خاضعة لسيطرة النظام السوري، بالقرب من منطقة الانتشار العسكري الروسي".

وذكرت "ISI" أنه "تم رصد حافلات وشاحنات عند مدخل الموقع في الأشهر الأخيرة الماضية، بالإضافة إلى أنه تم مؤخراً بناء برج مياه جديد هناك، وهذه مؤشرات على أن الموقع نشط وفاعل".

وأظهرت صور أخرى لذات الشركة، "وجود ثلاثة مستودعات رئيسية في المصنع، وأظهرت صورة أخرى نشرتها الشركة طرقا ترابية وعليها آثار سفر شاحنات ثقيلة، على بعد 500 متر غربي الموقع".

وقدرت الشركة أنه "من المحتمل أن تكون تلك الشاحنات، قد خصصت لحمل صواريخ أرض-أرض"، منوهة إلى أنه "ليس من الممكن بعد، تحديد ما إذا كان هذا الموقع إيرانيا، ولكن من المرجح أن يكون مصنعا لإنتاج الصواريخ".