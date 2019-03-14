"الشيوخ" الأمريكي يقرر وقف دعم السعودية باليمن

تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون يوقف دعم الولايات المتحدة لعمليات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ونص مشروع القانون، على "مطالبة الكونغرس الرئيس الأمريكي بسحب القوات الأمريكية من العمليات الحربية في اليمن أو من تلك التي تؤثر عليها، مع استثناء العمليات العسكرية ضد تنظيم "القاعدة"، وذلك في غضون 30 يوما من بدء سريان القانون".

وينبغي حاليا أن يوافق مجلس النواب الأمريكي الذي يُسيطر عليه الديموقراطيون، على مشروع القانون بشكل نهائي، حتى يتسنى إرساله إلى البيت الأبيض، الذي قال الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.

وستكون هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس الأمريكي هذا الحق منذ توليه الرئاسة قبل عامين.

ورحب السناتور بيرني ساندرز، أحد القائمين على مشروع القانون بالتصويت، واصفا إياه بالـ"تاريخي"، وقال: "مشاركة الولايات المتحدة في الحرب التي تشنها السعودية على اليمن تساهم في أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

أما السناتور مايك لي، قال: "نحن نساعد قوة أجنبية على قصف خصومها في حرب لا لبس فيها".