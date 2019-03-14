بالأسماء..اعتقالات بالضفة تطال 15 مواطناً من الضفة بينهم طلاب من جامعة بيرزيت

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة طالت عدداًُ من المواطنين وطلبة جامعة بيرزيت .

وأعلن جيش الاحتلال في بيان له أن قام بإعتقال 15 شابا من مناطق مختلفة من الضفة الغربية، فجراً.

وقالت مصادر فلسطينية إن سته معتقلين هم من طلبة جامعة بيرزيت، شمال رام الله، حيث اعتقل كل من عبد الرحمن حمدان من منزله في مخيم الأمعري، وعد فقهاء من منزله في منطقة الماصيون برام الله، معتصم أيمن زلوم، عمر لدادوة، من منزله في بلدة المنزرعة القريبة من رام الله، ساجي عابد، وأسيد كسواني.

وفي مدينة بيت لحم أعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من المدينة وضواحيها، وهم الشاب وليد نواورة من المدينة، وإسلام أحمد صلاح، من بلدة الخضر جنوبا، ومصعب العزة من مخيم الدوحة القريب من المدينة، والشاب محمد عدنان ملش من بلدة الدوحة.

كما اعتقل الشاب قاهر ماجد فراج، من مدينة أريحا وسط الضفة الغربية، فيما اعتقل الشاب أمجد سعيد عمرو من بلدة دورا جنوب الخليل.