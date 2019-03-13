صحيفة "الرسالة" تعلن توقف نسختها المطبوعة بعد 22 عاماً من العطاء

أعلنت إدارة مؤسسة الرسالة للإعلام رسمياً عن توقيف النسخة المطبوعة لصحيفة الرسالة بعد 22 عاماً، بسبب الأزمة المالية، لكنها ستبقى في الميدان بمحطات جديدة تضيف قيمة أخرى للصحافة الفلسطينية الرقمية.

اليوم يجف الحبر، ولكن تبقى الأقلام تخط شعار الرسالة.. منحازون للحقيقة.

وقالت إدارة الصحيفة، :" في فبراير 1997 انطلقت صحيفة الرسالة بعددها الأول، وفي مارس 2019 تجبر الأزمة المالية الصحيفة على وقف الطباعة. وأضافت أنها طبعت 1678 عددا وثقت بها مراحل فاصلة في الحياة الفلسطينية، فتتبعت جرائم الاحتلال، وشهدت انتفاضة الأقصى، وواكبت الانسحاب الإسرائيلي من غزة، ورصدت فوز حماس في الانتخابات التشريعية، ونقلت آثار الحصار، وكانت حاضرة بين دخان ثلاث حروب على القطاع. ولم لم تغفل عينها عن العاصمة، فكانت ترنو إلى القدس في مشوار التحرير، وهي تخط تفاصيل انتفاضتها، وتنقل صدى صوت الأسرى إلى العالم.

وأوضحت إدارة الصحيفة، بعد اثنين وعشرين عاماً من المسيرة قدمت فيها صحيفة الرسالة الكثير، أغلقت السلطة مكاتبها، وقصفت طائرات الاحتلال مقراتها مرتين، ومُنعت من الطباعة والنشر في الضفة والقدس، وفقدت الشهيد الصحفي محمد ضاهر، لكنها بقيت شامخة تسير بخطى ثابتة نحو أهدافها. وشهدت الرسالة تطورا في أدائها وحققت قفزات في مجال العمل الإعلامي، ووضعت بصمتها في الصحافة الاستقصائية، وارتفع شعارها على منصات التكريم العربية والدولية وهي تحصد جوائز العمل الصحفي.