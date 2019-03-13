"أمان" يعتذر عن معلومات مغلوطة نشرها بحق الحكومة

قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان "ورد في بيان الحكومة الأخير استهجان بخصوص ما قيل أنه تقرير لائتلاف أمان حول شراء مركبات جديدة في مرحلة دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، وبعد المراجعة والتدقيق في ائتلاف أمان حول تصريح المدير التنفيذي لإحدى وسائل الاعلام المحلية، والذي أشار فيه إلى شراء الحكومة (5000) مركبة جديدة؛ تبيّن أن التصريح المذكور قد بُنِيَ وفقا لفرضية التزام الحكومة بسياساتها المعلنة بشأن تجديد السيارات الحكومية المستعملة، وقد أوضحت الحكومة في بيانها أن عدد ما تم شراؤه (1500) مركبة فقط على مدار الست سنوات الأخيرة، علما أن ائتلاف أمان كان قد طالب في مرات عديدة الحكومة بوقف شراء المركبات الجديدة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين".

وأعرب "أمان" عن اعتذاره للمواطنين لما ورد من خطأ في التصريح الصحفي الذي نشر عبر وسائل الإعلام وما أثاره من إرباك.

وكرر ائتلاف أمان مطالبته بضرورة انفتاح الحكومة الجديدة والالتزام بمبادئ الشفافية ونشر تقاريرها الدورية، والإسراع بإقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات منعاً لأي إرباك قد يحدث بسبب حجبها.