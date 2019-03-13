الراصد الجوي: أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد غد الخميس

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم غدٍ الخميس بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار خلال ساعات النهار، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم السبت يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتسقط تدريجياً الأمطار التي تكون غزيرة أحياناً، وخاصة خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الأحد يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً بوجخ عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الامطار خلال ساعات النهار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.