مواجهات مثيرة تنتظر العرب في بطولة آسيا للكرة الشاطئية

تنتظر المنتخبات العربية، مواجهات مثيرة في ربع نهائي بطولة آسيا للكرة الشاطئية 2019، المقامة حاليًا في تايلاند، بعد دور مجموعات قوي، شهد مجموعة كبيرة من الأهداف المذهلة ومباريات لا تنسى.

وتسعى المنتخبات العربية، إلى التأهل إلى نصف النهائي، للحفاظ على حظوظها في المنافسة على نيل اللقب الآسيوي، وحجز بطاقة العبور لنهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية في باراجواي.

وتلتقي الإمارات مع ماليزيا، بطموح الاقتراب خطوة أكبر من تحقيق اللقب، بعد إنجاز 2017، عندما احتلت المركز الثاني في بطولة آسيا.

وحققت الإمارات في البطولة الحالية، 3 انتصارات متتالية في دور المجموعات، لكن يقف في طريق الأبيض، المنتخب الماليزي الذي صنع التاريخ لنفسه، من خلال بلوغ دور الثمانية.

كما سيواجه منتخب فلسطين، نظيره اللبناني، أما منتخب عمان سيخوض مباراة صعبة أمام البحرين.

ودق المنتخب العماني، ناقوس الخطر قبل مباريات ربع النهائي، بفوزه المذهل بنتيجة 4-3 على المنتخب الإيراني، المدافع عن لقبه، ليتصدر المجموعة الرابعة، ويصدر تحذيرًا لبقية منافسيه في البطولة.

ويسعى المنتخب البحريني بقيادة المدرب محمود الغاوي، لتحقيق الفوز على نظيره العماني، وذلك لمواجهة الفائز من مباراة الإمارات وماليزيا في الدور قبل النهائي.

وفي المواجهة الأخيرة في دور الثمانية، تلتقي اليابان مع إيران، علمًا بأن اليابان تخطت دور المجموعات بتحقيقها العلامة الكاملة.