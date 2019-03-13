رسميًا.. الاتحاد الأوروبي يتدخل ضد نيمار

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق عاجل ضد البرازيلي، نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان.

وقال "يويفا"، في بيان رسمي: "ستجري لجنة الانضباط والقيم تحقيقا، يتعلق بالتصريحات التي أطلقها لاعب بي إس جي، نيمار، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة مانشستر يونايتد الأربعاء الماضي".

وكان نيمار قد قال، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، إن "حكام الفيديو لا يفهمون شيئا في كرة القدم"، تعبيرا عن اعتراضه على ركلة الجزاء، التي سجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل للفريق الإنجليزي (3-1).

وغاب نيمار عن مباراتي مانشستر يونايتد، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لإصابته في الكاحل، التي أبعدته عن الملاعب منذ نهاية يناير/كانون ثان الماضي.