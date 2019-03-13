انتفاضة بمواقع التواصل في السعودية مع بدء محاكمة الناشطات

بدأت السلطات القضائية السعودية، الأربعاء، محاكمة ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة، تفيد تقديرات حقوقية بأن عددهن 10.

وأطلق حسابا "سعوديات معتقلات" و"معتقلي الرأي" المعني بالشأن الحقوقي السعودي أيضا عبر تويتر، هاشتاغ (وسم) #لا_لمحاكمة_الناشطات، حظي بتفاعل العشرات، الذين أكدوا براءة المحتجزات وطالبوا بالإفراج عنهنَّ.

وأفاد حساب "سعوديات معتقلات"، عبر تويتر، المعني بالدفاع عن الناشطات، اليوم "في هذه اللحظات تتم محاكمة السعوديات المعتقلات، وهنّ نوف عبد العزيز ومياء الزهراني وأمل الحربي إلى جانب كل من لجين الهذلول وايمان النفجان وعزيزة اليوسف".

وقال المصدر ذاته إن عدد من مثلْنَ أمام المحاكمة اليوم 10 بينهن الأسماء السابقة، دون ذكر أسماء الأربعة الأخريات.

وأشار إلى أنه يتم محاكمة الناشطات "ضمن جلسات غير معلنة في المحكمة الجزائية بالرياض".

ولم يشر المصدر إلى انتهاء جلسة المحاكمة من عدمه.

ولم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية السعودية بشأن ما ذكره المصدر، غير أن المملكة عادة ما تؤكد تمسكها بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان.

وكانت السلطات السعودية أوقفت الناشطات في مايو / آيار 2018، قبل أن تعلن النيابة، لاحقا اتهامات بحق بعضهن تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد.

#لا_لمحاكمة_الناشطات



هؤلاء من دافعوا عن حقوقنا أنجعلهن رهن الإعتقال والتعذيب والتحرش وبعد ذلك نحاكمهن سرًا! أين الشرف أين المرؤة أين ( الرجال ) ؟؟؟



ربي كن معهن ولا تخيب لهن رجاء — Jouri ♥️ (@ccn7a) March 12, 2019

الدولة تعتقل تعسفياً وتحاكم حسب الرغبة، تمكث قليلاً لكي تلفق تهمة مطبوخة تناسب الوضع الدولي والداخلي الراهنين!

أي ظلم هذا وأي إسلام هذا؟!#لا_لمحاكمة_الناشطات — Different|•Engineer• (@BryanMemorial) March 13, 2019

يالله كيف احنا مو مستحملين الوقت عشان نسمع خبر عن المعتقلات و هم عايشين كل هذا الخوف من شهور لحالهم و بدون ما يعرفون ايش تهمتهم حتى ???? #معاك_يالجين #لا_لمحاكمة_الناشطات — حنين.#معاك_يالجين (@99ll8) March 13, 2019

#لا_لمحاكمة_الناشطات السعوديات ..

لا لاتهامهنّ بالعمالة وتخوينهنّ فقد سعين وراء الحقوق لا أكثر !! #معاك_يالجين

معاكم جميعا ايها الاحرار — معتقلي الرأي (@m3takl) March 12, 2019

اعتبارا من هذه الليلة بات بإمكاننا أن نقول "الدكتورة" لجين الهذلول بعد ان حازت لقب الدكتوراه الفخرية من اكبر جامعات اوروبا، وللاسف هي بعد ساعات ستكون كانها "متهمه" في نظر القضاء والنيابة العامة خلال محكمة سرية ستعقد لها وللناشطات المعتقلات

#لا_لمحاكمة_الناشطات pic.twitter.com/CoSIqCK5nc — وطنيون معتقلون (@mtqln) March 12, 2019

#لا_لمحاكمة_الناشطات

نطالب محاكمه علنية يختار فيها المعتقلات محاميهم و يكون القاضي عدل لا من امن الدوله وان يعاقب كل من امر بسجنهن و تعذيبهن

اللهم انهن مستضعفات فنصرهن اللهم عليك بمن ظلمهن امين. — متهَندم #فلسطين ???? (@IAox9) March 12, 2019

#لا_لمحاكمة_الناشطات



كفانا ظلم يا خونة العرب والمسلمين — kada Drici (@9ada_55) March 13, 2019

مرحبا

اسمي لجين

محبوسة في مكان ما

تهمتي : التعبير عن الرأي#لا_لمحاكمة_الناشطات pic.twitter.com/YqfJfJAnSu — خط البلدة ???? (@saudibus222) March 13, 2019