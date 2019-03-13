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انتفاضة بمواقع التواصل في السعودية مع بدء محاكمة الناشطات

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 17:28 - 13 مارس 2019
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بدأت السلطات القضائية السعودية، الأربعاء، محاكمة ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة، تفيد تقديرات حقوقية بأن عددهن 10.

وأطلق حسابا "سعوديات معتقلات" و"معتقلي الرأي" المعني بالشأن الحقوقي السعودي أيضا عبر تويتر، هاشتاغ (وسم) #لا_لمحاكمة_الناشطات، حظي بتفاعل العشرات، الذين أكدوا براءة المحتجزات وطالبوا بالإفراج عنهنَّ.

وأفاد حساب "سعوديات معتقلات"، عبر تويتر، المعني بالدفاع عن الناشطات، اليوم "في هذه اللحظات تتم محاكمة السعوديات المعتقلات، وهنّ نوف عبد العزيز ومياء الزهراني وأمل الحربي إلى جانب كل من لجين الهذلول وايمان النفجان وعزيزة اليوسف".

وقال المصدر ذاته إن عدد من مثلْنَ أمام المحاكمة اليوم 10 بينهن الأسماء السابقة، دون ذكر أسماء الأربعة الأخريات.

وأشار إلى أنه يتم محاكمة الناشطات "ضمن جلسات غير معلنة في المحكمة الجزائية بالرياض".

ولم يشر المصدر إلى انتهاء جلسة المحاكمة من عدمه.

ولم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية السعودية بشأن ما ذكره المصدر، غير أن المملكة عادة ما تؤكد تمسكها بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان.

وكانت السلطات السعودية أوقفت الناشطات في مايو / آيار 2018، قبل أن تعلن النيابة، لاحقا اتهامات بحق بعضهن تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد.

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