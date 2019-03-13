انتفاضة بمواقع التواصل في السعودية مع بدء محاكمة الناشطات

بدأت السلطات القضائية السعودية، الأربعاء، محاكمة ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة، تفيد تقديرات حقوقية بأن عددهن 10.
وأطلق حسابا "سعوديات معتقلات" و"معتقلي الرأي" المعني بالشأن الحقوقي السعودي أيضا عبر تويتر، هاشتاغ (وسم) #لا_لمحاكمة_الناشطات، حظي بتفاعل العشرات، الذين أكدوا براءة المحتجزات وطالبوا بالإفراج عنهنَّ.
وأفاد حساب "سعوديات معتقلات"، عبر تويتر، المعني بالدفاع عن الناشطات، اليوم "في هذه اللحظات تتم محاكمة السعوديات المعتقلات، وهنّ نوف عبد العزيز ومياء الزهراني وأمل الحربي إلى جانب كل من لجين الهذلول وايمان النفجان وعزيزة اليوسف".
وقال المصدر ذاته إن عدد من مثلْنَ أمام المحاكمة اليوم 10 بينهن الأسماء السابقة، دون ذكر أسماء الأربعة الأخريات.
وأشار إلى أنه يتم محاكمة الناشطات "ضمن جلسات غير معلنة في المحكمة الجزائية بالرياض".
ولم يشر المصدر إلى انتهاء جلسة المحاكمة من عدمه.
ولم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية السعودية بشأن ما ذكره المصدر، غير أن المملكة عادة ما تؤكد تمسكها بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان.
وكانت السلطات السعودية أوقفت الناشطات في مايو / آيار 2018، قبل أن تعلن النيابة، لاحقا اتهامات بحق بعضهن تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد.
#لا_لمحاكمة_الناشطات— Jouri ♥️ (@ccn7a) March 12, 2019
هؤلاء من دافعوا عن حقوقنا أنجعلهن رهن الإعتقال والتعذيب والتحرش وبعد ذلك نحاكمهن سرًا! أين الشرف أين المرؤة أين ( الرجال ) ؟؟؟
ربي كن معهن ولا تخيب لهن رجاء
الدولة تعتقل تعسفياً وتحاكم حسب الرغبة، تمكث قليلاً لكي تلفق تهمة مطبوخة تناسب الوضع الدولي والداخلي الراهنين!— Different|•Engineer• (@BryanMemorial) March 13, 2019
أي ظلم هذا وأي إسلام هذا؟!#لا_لمحاكمة_الناشطات
يالله كيف احنا مو مستحملين الوقت عشان نسمع خبر عن المعتقلات و هم عايشين كل هذا الخوف من شهور لحالهم و بدون ما يعرفون ايش تهمتهم حتى ???? #معاك_يالجين #لا_لمحاكمة_الناشطات— حنين.#معاك_يالجين (@99ll8) March 13, 2019
#لا_لمحاكمة_الناشطات السعوديات ..— معتقلي الرأي (@m3takl) March 12, 2019
لا لاتهامهنّ بالعمالة وتخوينهنّ فقد سعين وراء الحقوق لا أكثر !! #معاك_يالجين
معاكم جميعا ايها الاحرار
اعتبارا من هذه الليلة بات بإمكاننا أن نقول "الدكتورة" لجين الهذلول بعد ان حازت لقب الدكتوراه الفخرية من اكبر جامعات اوروبا، وللاسف هي بعد ساعات ستكون كانها "متهمه" في نظر القضاء والنيابة العامة خلال محكمة سرية ستعقد لها وللناشطات المعتقلات— وطنيون معتقلون (@mtqln) March 12, 2019
#لا_لمحاكمة_الناشطات pic.twitter.com/CoSIqCK5nc
#لا_لمحاكمة_الناشطات— متهَندم #فلسطين ???? (@IAox9) March 12, 2019
نطالب محاكمه علنية يختار فيها المعتقلات محاميهم و يكون القاضي عدل لا من امن الدوله وان يعاقب كل من امر بسجنهن و تعذيبهن
اللهم انهن مستضعفات فنصرهن اللهم عليك بمن ظلمهن امين.
#لا_لمحاكمة_الناشطات— kada Drici (@9ada_55) March 13, 2019
كفانا ظلم يا خونة العرب والمسلمين
مرحبا— خط البلدة ???? (@saudibus222) March 13, 2019
اسمي لجين
محبوسة في مكان ما
تهمتي : التعبير عن الرأي#لا_لمحاكمة_الناشطات pic.twitter.com/YqfJfJAnSu
الحرية للجين الهذلول وجميع معتقلي الرأي..— نحو الحرية (@hureyaksa) March 13, 2019
اعتقال تعسفي ثم تعذيب وتحرش جنسي وانتهاكات أخرى..
بعدها محاكمات سرية مسيسة بتهم ملفقة وبدون محامين ..#معاك_يالجين #لا_لمحاكمة_الناشطات pic.twitter.com/736Y0c1XQ0