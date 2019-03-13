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مصرع فتى وإصابة آخرين في حادث سير جنوب الخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:29 - 13 مارس 2019
اسعافاتت اسعافاتت
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لقي فتى مصرعه وأصيب عدد من المواطنين جراء حادث سير وقع على الطريق الواصل بين بلدة السموع ومدينة يطا جنوب الخليل.

وافادة مصادر أمنية بأن الفتى بسام خليل زين (13) عاما لقي مصرعه واصيب ثلاثة مواطنين آخرين بجروح تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

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