تحديد موعد انتخابات جامعة بيرزيت

حددت اللجنة التحضيرية لانتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء، موعد انتخابات مجلس الطلبة.

ووفقاً لصحيفة "القدس"، أكدت اللجنة التحضيرية في بيان له، أنه يوم 17 أبريل/نيسان القادم، سيتم عقد انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت.

وأوضحت أن يوم الاثنين 15 أبريل/ نيسان سيكون موعدًا للدعاية الانتخابية، والثلاثاء 16 أبريل/ نيسان موعدًا للمناظرة.

وبدوره قال عميد شؤون الطلبة محمد الأحمد، إن الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت ستتنافس على 51 مقعدًا من مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة للدورة المقبلة.

وأضاف، أنه من هذه اللحظة وحتى عقد الانتخابات سيتم إيقاف الأنشطة الطلابية الخاصة بالحركة الطلابية من احتفالات ومهرجانات، ولن يتم السماح للزوار بدخول الجامعة.