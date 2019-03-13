الاحتلال يًبعد موظفًا عن الأقصى 15يومًا

قررت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي بوم الأربعاء، إبعاد موظف دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس المحتلة عماد عابدين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 15 يومًا، مع كفالة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت موظف الإطفاء عابدين الاثنين الماضي وأفرجت عنه أمس بقرار من محكمة الاحتلال بعد أن رفض التوقيع على إبعاد عن الأقصى لمدة شهر، وتم الإفراج عنه بعد كفالتين مالية كل واحدة 2000 شيقل، واليوم أصدرت قرارًا بإبعاده عن المسجد المبارك.

يذكر أن الاحتلال اعتقل وأبعد عن الأقصى أكثر من 150 مقدسيًا على خلفية إعادة فتح مصلى باب الرحمة.

وفي السياق، فرضت شرطة الاحتلال الحبس المنزلي على الفتيين أيهم أبو جمعة وأيهم أبو مفرح، ودفع كفالة مالية بقيمة 1500 شيقل لكل منهما.