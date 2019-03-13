مهجة القدس تشارك في انطلاق فعاليات يوم الجـريح الفلسطيني

شاركت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الأربعاء، بانطلاق فعاليات "يوم الجريح الفلسطيني" والتي تنظمها مع تجمع مؤسسات الجرحى في قطاع غزة.

وانطلقت باكورة الفعاليات صباح اليوم بمؤتمر صحفي عقد في مقر الإعلام الحكومي بغزة بحضور عدد من الجرحى وممثلين عن المؤسسات الخاصة بالجرحى.

وأكد الأستاذ طارق أبو شلوف متحدثاً باسم تجمع مؤسسات الجرحى: أن الاحتلال تعمد وبشكل واضح إيقاع أكبر عدد من الإصابات الدائمة في صفوف المدنيين، في تحدٍ واضح لكل القوانين الدولية.

كما وطالب أبو شلوف كافة المؤسسات الدولية أن تقوم بواجبها تجاه الجرحى الفلسطينيين وملاحقة العدو الصهيوني للحد من جرائمه تجاه أبناء شعبنا، وطالب أيضاً بتفعيل كافة الإتفاقيات الدولية التي نصت على حماية ورعاية الجرحى، وبتوحيد قضية الجرحى وذلك لعدم ضياع جهودهم وجهادهم وآلامهم في تقسيمات فصائلية،" ونُضيع معها حقوق الجرحى، مشيراً إلى أن قضية الجرحى ثابت من الثوابت الوطنية مثلها كمثل الثوابت الأخرى كقضية اللاجئين والقدس والأسرى.

ثم تلاها وقفة تبرع بالدم لصالح الجرحى في ساحة السرايا، شارك فيها العشرات من المواطنين والشخصيات الإعتبارية.

جدير بالذكر أن يوم الجريح الفلسطيني قد تم إقراره في 13/03/1968م بمرسوم رئاسي موقع من الرئيس الراحل ياسر عرفات.