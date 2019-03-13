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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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ضبط نصف كيلو مواد مخدرة بمنزل في رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:47 - 13 مارس 2019
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ضبطت الشرطة الأربعاء، مادة يشتبه أنها مخدرة بلغت من الوزن نصف كيلو غرام بمنزل أحد تجار المخدرات في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الشرطة في بيان بأنه وبمتابعة عدد من المشتبه بهم في تجارة وترويج المواد المخدرة وردت معلومات حول وجود مواد مخدرة بمنزل أحد تجار المخدرات في إحدى قرى رام الله.

وذكرت أن قوة شرطية تحركت إلى المنزل بعد إصدار أمر تفتيش من النيابة العامة، وخلال عملية التفتيش تم ضبط مادة يشتبه أنها مخدرة بوزن نصف كيلو غرام، والقبض على الشخص الذي بحوزته المواد.

وأكدت الشرطة ضبط المواد والتحفظ على الشخص وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه أصولا.

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