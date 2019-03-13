مطالبات بطرد سفير الاحتلال في الأردن تشعل مواقع التواصل

مطالبات أردنية وفلسطينية واسعة بطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي في عمان، واستدعاء السفير الاردني في "تل أبيب"، ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المسجد الأقصى، والتي كان آخرها إغلاق المسجد ومنع رفع الأذان داخله.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي دشن النشطاء حملة إلكترونية واسعةً جدًا، وصلت إلى صدارة الأكثر تداولًا في الأردن، مؤكدين أن طرد سفير الاحتلال يعتبر أٌقل رد من قبل الحكومة الأردنية على انتهاكات الاحتلال، وعلى ما أسموه بـ"استهانة الاحتلال بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس".

واحتل وسم #طرد_السفير_الإسرائيلي، صدارة الأوسمة في موقع التغريدات المصغرة "تويتر" في الأردن، وشارك الآلاف من المغردين الأردنيين والفلسطينيين والعرب في النشر، مؤكدين أن طرد السفير أقل رد على الانتهاكات الإسرائيلية.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأربعاء، بعد يومٍ من إغلاقه بالقوة، والاعتداء على المصلين بداخله.

وأغلق الاحتلال بوابات المسجد الاقصى بشكل مفاجئ عقب اندلاع حريق في مركز الشرطة التابع له، اعقبه اندلاع مواجهات في المسجد الأقصى، فاعتدى جنود الاحتلال على الشبان والنساء واعتقل عددا منهم كما اعتدى على الطواقم الطبية، وأغلق المسجد الاقصى بالكامل، ومنع رفع الأذان فيه.

عشان كرامتك و دينك و شعبك و الأقصى و المرابطين

لازم #طرد_السفير_الاسرائيلي #الأقصى_في_خطر https://t.co/c73Me1AFbO — Dr. Adnan Abuseido (@aabuseido) March 12, 2019

ما بدنا استياء وشجب واستنكار. بدنا قرارات قويه على الفعل الي صار اقل شي طرد السفير. الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني في اسرائيل .#طرد_السفير_الاسرائيلي — m3taz alrbehat (@meezo_86) March 12, 2019

اسرائيل ليست دوله لتكون لها سفاره

هم بني صهيون الغاصبين #طرد_السفير_الاسرائيلي — kh. m (@dam3a999999) March 12, 2019

لا سفاره للكيان على ارضك يا عمان #طرد_السفير_الاسرائيلي — m3taz alrbehat (@meezo_86) March 12, 2019