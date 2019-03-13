جماهير غفيرة تُشيع جثمان الشهيد شاهين في موكب جنائزي مهيب في سلفيت

شيعت جماهير غفيرة في محافظة سلفيت، ظهر اليوم الأربعاء، في موكب جنائزي مهيب جثمان الشهيد محمد جميل عبد الفتاح شاهين (23 عاما)، الذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحامه المدينة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مركز الطوارئ الطبي بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، وصولا إلى منزل الشهيد، حيث ألقت عائلته ومحبوه وأصدقاؤه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، ومن ثم نقل إلى المسجد الكبير في سلفيت، حيث أقيمت الصلاة على روحه الطاهرة، قبل أن يوارى جثمانه في مقبرة المدينة.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، وجابوا به شوارع سلفيت، وسط حالة من الحزن والغضب، حيث رددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال، ورفعوا الشعارات الداعية إلى محاسبة الاحتلال على ما يرتكبه بحق أبناء شعبنا.