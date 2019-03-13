بالصور: دعوية الجهاد وجمعية اقرأ تكرمان خريجي دورة أحكام تأهيلية شرق غزة

كرمت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي وجمعية اقرأ الخيرية مساء الاثنين، ثلة من خريجي دورة الأحكام التأهيلية في تلاوة القرآن الكريم في مسجد القزمري شرق مدينة غزة.

وحضر حفل التكريم الدكتور طاهر لولو ورئيس جمعية اقرأ الخيرية الشيخ عبد الفتاح حجاج، والشيخ بشير البرديني، وعدد كبير من أهالي المكرمين.

مدرس الدورة الشيخ بشير البرديني، أكد على أهمية تعليم وتعلم علوم القرآن الكريم، داعياً كافة الحضور للالتحاق بدورات الأحكام الشرعية للحفاظ على الدين الإسلامي وحمل لواء الدعوة التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقدم البرديني جزيل الشكر إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لما بذلته في إنجاح دورة الأحكام التأهيلية بالتعاون مع جمعية اقرأ الخيرية.

فيما أكد الشيخ عبد الفتاح حجاج رئيس جمعية اقرأ الخيرية، على أهمية تعلم علوم وأحكام القرآن الكريم لما لها من فائدة عظيمة في الاقتداء بأثر النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار الشيخ حجاج إلى أن جمعية اقرأ ستعقد المزيد من دورات الأحكام الشرعية في كافة مساجد قطاع غز لمساعدة الناس في تعلم القرآن الكريم.

وفي ذات السياق أكد الدكتور طاهر لولو على ضرورة المحافظة والمداومة على تعلم وتعليم القرآن الكريم لما له من أهمية كبيرة في حفظ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، داعياً الجميع للالتحاق بالدورات العلمية والشرعية.

كما وتخلل حفل التكريم ابتهالات دينية ومديح نبوي، إضافة إلى توزيع شهادات وتكريم الطلبة.

























