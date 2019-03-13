القبض على مطلوب صادر بحقه أوامر حبس بقيمة 8.5 مليون شيكل

قبضت شرطة محافظة الخليل صباح يوم الاربعاء، على شخص مطلوب صادر بحقه مذكرات قضائية بقيمة 8.5 مليون شيكل وفار منذ عدة اشهر.

وأوضح الناطق الاعلامي بلسان الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الشرطة القضائية في شرطة الخليل قد تمكنت صباح اليوم وبعد متابعه حثيثة من القبض على مطلوب صادر بحقه عدد من اوامر الحبس بلغت قيمتها أكثر من 8.5 مليون شيكل لصالح احد البنوك.

وأضاف ارزيقات بأن هذا المبلغ المالي قد حصل عليه المتهم على شكل قروض من البنك ولم يستطع السداد خلال المواعيد المحددة .

وأكد ارزيقات أيداع المتهم مركز التوقيف لاستكمال عقوبته.