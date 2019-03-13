اصابة عدد من الطلاب.. الاحتلال يقتحم مدرسة الخليل بالمنطقة الجنوبية

أصيب عدد من طلبة المدارس بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع بعد اقتحام جنود الاحتلال محيط مدرسة الخليل الاعدادية بالمنطقة الجنوبية.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه طلبة المدارس خلال ذهابهم إليها.

وأشار معلمو المدرسة إلى أن اقتحام قوات الاحتلال للمدرسة عرقل سير العملية التعليمية، وخلق حالة من الرعب في صفوف الطلبة.

يذكر أن اقتحام مدرسة الخليل يتكرر من حين لآخر من قِبَل قوات الاحتلال، في استهداف واضح للمسيرة التعليمية في المدرسة التي يصل عدد تلاميذها إلى 370 طالبًا تقريبًا.