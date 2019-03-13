الجهاد الإسلامي: دعم الجرحى استحقاق وطني وعلى السلطة إعادة مخصصاتهم وتكريمهم

أكد الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أ.مصعب البريم اليوم الأربعاء ، في يوم الجريح الفلسطيني أن طريق التضحية والنضال سيستمر حتى دحر الاحتلال وتحرير المسجد الأقصى وتحقيق الحرية والانعتاق لشعبنا المقاوم.

وشدد البريم خلال بيان وصل "فلسطين اليوم "نسخة عنه على ضرورة دعم صمود جرحانا كونه استحقاق وطني وأخلاقي وانساني ، مطالباً السلطة الفلسطينية بإعادة حقوق ومخصصات الجرحى المناضلين الذين تم قطع مخصصاتهم مؤخرا وتكريمهم بدلا من إدارة الظهر لأوجاعهم ونضالهم.

ووجه البريم في يوم الجريح الفلسطيني التحية لدرة تاج التضحية والفداء جرحى فلسطين البواسل الذين يشهدون على جرح الأمة النازف في فلسطين.

ويشار الى مايقارب من 30 ألف جريح فلسطيني أصيبوا منذ بداية مسيرات العودة ، حيث تعمد الاحتلال استهداف مناطق خطيرة أدت لإعاقة منهم حيث بلغت حالات حالات البتر 114 اصابة منها 25 طفل، 100 اطراف سفلية، 2 اطراف علوية ، و12 في أصابع اليد .