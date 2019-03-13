لماذا فتح الاحتلال الأقصى امام المصلين اليوم؟

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، السبب الرئيسي وراء قرار إسرائيل فتح المسجد الأقصى بشكل روتيني أمام الزوار والمصلين، في أعقاب المواجهات التي اندلعت في باحات الأقصى أمس وإغلاقه.

وقالت "هآرتس"، أن إسرائيل متخوفة من التصعيد مع الوقف الإسلامي بالمسجد الأقصى، وتأثير التوتر على ما يحدث في غزة، والتي قد تؤدي إلى حالة تصعيد عسكري في الجنوب.

وأضافت: إنه رغم الاعتقالات والمواجهات التي اندلعت أمس في الأقصى، فإن إسرائيل قررت اليوم فتح المسجد الأقصى بشكل روتيني أمام الزوار والمصلين، منعاً لزيادة التوتر وتأثيره على غزة.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل توصلت لحل مؤقت مع الأردن حول مصلى باب الرحمة، وذلك لمنع تأثير الأحداث في الأقصى على قطاع غزة، وتحديداً في هذه المرحلة ما قبل الانتخابات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن أولويات بنيامين نتنياهو هي تحقيق الهدوء مع غزة والقيام بكل ما هو مطلوب للوصول إلى تهدئة قبل الانتخابات.