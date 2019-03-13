مواقع التواصل الاجتماعي تنتصر لـ#المسجد_الأقصى

شهدت الأحداث التي توالت في باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتداءات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على المصلين والمرابطين، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي التي انتصرت للمسجد ومرابطيه ومصليه.
فبالأمس شنت قوات الاحتلال عدواناً كبيراً على المسجد الأقصى والمرابطين فيه والمدافعين عنه، فاعتقلت ونكلت واعتدت عليهم، فيما أغلقت أبواب المسجد، إلا أنها تراجعت عن إغلاقه فيما بعد وفتحته فجراً حيث أدى المقدسيون صلاة الفجر فيه.
ووفق متابعة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فقد تصدرت الأحداث مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل هاشتاغ #المسجد_الأقصى لترند عالي على موقع تويتر تحديداً، وفي كافة المواقع عجت صور وفيديوهات لاعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى.
فقد كتب أحمد بن راشد بن سعيد:" جنود العدو يتكالبون على أحد المرابطين المدافعين عن #المسجد_الأقصى".
"الكثرة تغلب الشجاعة"، كما يقول المثل، لكن هذا الرجل انتصر. لقد تقدّم إلى ساحة المعركة أعزلاً، واجه الاحتلال المسلّح حتى الأسنان، ألقى في قلوب الصهاينة الرعب، وأحرج الذين باعوا الأقصى بثمن بخس.
فيما كتب تركي الشلهوب منتقداً تقاعس العرب في نصرة المقدسيات:" إعتداء الصهاينة على النساء في #المسجد_الأقصى !!
عذراً أخواتنا..
فما عادت في حكّام العرب نخوة المعتصم، ولا حمية خالد، ولا رجولة طارق، ولا غيرة سعد !!
بينما كتب هاني الجبور، مشيداً بالمقدسيين:" #المسجد_الأقصي
المرابطون الاقوياء الشرفاء الأتقياء أنتم نعش هذه الأمة..... الله ينصركم ويثبت أقدامكم.... أما نحن نحن العملاء الخون استلموا زمام الأمور نسأل الله أن ينصركم ويحررنا من الأنظمة والحكومات المتصهينة".
ربنا معاهم اهلنا في المسجد الاقصى— عازفة???????? ???????? (@Amaal_muhammad8) ١٢ مارس ٢٠١٩
وحسبنا الله على كل متخاذل ومتقاعس عن نصرة المسجد الاقصى ???? https://t.co/nMmPgAxx7t
كثير غريب عدم تركيز السوشال ميديا على ما حدث امس في #المسجد_الاقصى #بس_بقول #القدس— ديما علم فراج (@Deema22) ١٣ مارس ٢٠١٩
ما حدث مهين لنا جميعا
صباحكم مقدسي وسلموا على الغضب الساطع :(
واشكر وزير الأوقاف لانه كان متابعا لما يحدث ولكننا ك سوشال ميديا قصرنا https://t.co/wngNK0a84g via @YouTube
مآ وهنا .. مآ وهنا— Mohamed Sabri ???????? (@Jandal_91) ١٣ مارس ٢٠١٩
نحنُ أحفادُ المُثنَى ..#لبيكِ_يا_قدسُ#المسجد_الأقصى pic.twitter.com/ecEZQWQo8c
يا حيف على شوارب ولحى رجال الأمة!— خالد صافي #غزة (@KhaledSafi) ١٣ مارس ٢٠١٩
هؤلاء هن #حماة_الأقصى نيابة عن الأمة المشلولة النائمة
هؤلاء هنّ من فتحن أبواب #المسجد_الأقصى اليوم#الأقصى_يستغيث #الأقصى_لن_يغلق pic.twitter.com/FZ2eKS7FU7
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر— Ola (@07_5915) ١٣ مارس ٢٠١٩
***فليس لعين لم يفض ماؤها عذر
نعم أنتصر الحق على الباطل أن الباطل كان زهوقا....
فتح المقدسييون أبواب المسجد الأقصى المبارك وصلوا فيه صلاة فجر الأربعاء ...وفتح أيضا باب مصلى باب الرحمة ومصلاه ...
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر#المسجد_الأقصى pic.twitter.com/no4y6IZGxH
#انقذوا_الاقصى#المسجد_الأقصى تُمنع فيه الصلاة بأمر الاحتلال... والاعتداءات على النساء المصليات مستمرة— الهيئة الخيرية (@khayriyanet) ١٣ مارس ٢٠١٩
رباطهن يحفظه من كيد الحاقدين
وبدعمكم يستمر الرباطhttps://t.co/Poyzg9ObUi pic.twitter.com/F64yWP8IjW
مشاهد الاعتداء على #المسجد_الأقصى، و ضرب النساء و الأطفال، و إهانة المرجعيات الدينية، وإغلاق الأبواب دون المصلين، مؤلمة و مهينة لكل عربي يعرف معنى النخوة و الضمير. السكوت العربي على هذه الانتهاكات فاق حد التخاذل فلا يمكن وصفه إلا بالتواطؤ !#الأقصى_في_خطر https://t.co/m8n9f2Tapi— Hiba Hussam ???????? (@Hiba_H11) ١٣ مارس ٢٠١٩
عندما يرى الإسرائيليون الأنظمة العربية من حولهم تخطب ودهم بينما تنكل بالشعوب العربية وتنتهك حقوقها وحرماتها وتبطش بعلمائها ومفكريها ونشطائها، برجالها ونسائها، فما الذي يمنعهم عن انتهاك حرمة كل شيء في #فلسطين بما في ذلك #المسجد_الأقصى.— Evendina55 (@Hamed63095604) ١٣ مارس ٢٠١٩
#المسجد_الأقصى— ورد ???? (@51ZK4QPNt9KTD3W) ١٣ مارس ٢٠١٩
يا رب يامن لا حول ولا قوة إلا بك ..
يا رب يا رجاء السائلين وأمان الخائفين ونصير المظلومين..
يارب أقصانا ليس بخير يا رب نستودعك كل شبرا فيه إحفظه بحفظك يا الله...#القدس pic.twitter.com/beTkOftGSS