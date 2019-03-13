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مواقع التواصل الاجتماعي تنتصر لـ#المسجد_الأقصى

  • فلسطين اليوم - غزة - خـاص
  • 10:26 - 13 مارس 2019
المسجد الأقصى1.JPG المسجد الأقصى1.JPG
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شهدت الأحداث التي توالت في باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتداءات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على المصلين والمرابطين، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي التي انتصرت للمسجد ومرابطيه ومصليه.

فبالأمس شنت قوات الاحتلال عدواناً كبيراً على المسجد الأقصى والمرابطين فيه والمدافعين عنه، فاعتقلت ونكلت واعتدت عليهم، فيما أغلقت أبواب المسجد، إلا أنها تراجعت عن إغلاقه فيما بعد وفتحته فجراً حيث أدى المقدسيون صلاة الفجر فيه.

ووفق متابعة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فقد تصدرت الأحداث مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل هاشتاغ #المسجد_الأقصى لترند عالي على موقع تويتر تحديداً، وفي كافة المواقع عجت صور وفيديوهات لاعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى.

فقد كتب أحمد بن راشد بن سعيد:" جنود العدو يتكالبون على أحد المرابطين المدافعين عن #المسجد_الأقصى".

"الكثرة تغلب الشجاعة"، كما يقول المثل، لكن هذا الرجل انتصر. لقد تقدّم إلى ساحة المعركة أعزلاً، واجه الاحتلال المسلّح حتى الأسنان، ألقى في قلوب الصهاينة الرعب، وأحرج الذين باعوا الأقصى بثمن بخس.

فيما كتب تركي الشلهوب منتقداً تقاعس العرب في نصرة المقدسيات:" إعتداء الصهاينة على النساء في #المسجد_الأقصى !!

عذراً أخواتنا..

فما عادت في حكّام العرب نخوة المعتصم، ولا حمية خالد، ولا رجولة طارق، ولا غيرة سعد !!

بينما كتب هاني الجبور، مشيداً بالمقدسيين:" #المسجد_الأقصي

المرابطون الاقوياء الشرفاء الأتقياء أنتم نعش هذه الأمة..... الله ينصركم ويثبت أقدامكم.... أما نحن نحن العملاء الخون استلموا زمام الأمور نسأل الله أن ينصركم ويحررنا من الأنظمة والحكومات المتصهينة".

 

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