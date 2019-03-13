مواقع التواصل الاجتماعي تنتصر لـ#المسجد_الأقصى

شهدت الأحداث التي توالت في باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتداءات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على المصلين والمرابطين، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي التي انتصرت للمسجد ومرابطيه ومصليه.

فبالأمس شنت قوات الاحتلال عدواناً كبيراً على المسجد الأقصى والمرابطين فيه والمدافعين عنه، فاعتقلت ونكلت واعتدت عليهم، فيما أغلقت أبواب المسجد، إلا أنها تراجعت عن إغلاقه فيما بعد وفتحته فجراً حيث أدى المقدسيون صلاة الفجر فيه.

ووفق متابعة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فقد تصدرت الأحداث مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل هاشتاغ #المسجد_الأقصى لترند عالي على موقع تويتر تحديداً، وفي كافة المواقع عجت صور وفيديوهات لاعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى.

فقد كتب أحمد بن راشد بن سعيد:" جنود العدو يتكالبون على أحد المرابطين المدافعين عن #المسجد_الأقصى".

"الكثرة تغلب الشجاعة"، كما يقول المثل، لكن هذا الرجل انتصر. لقد تقدّم إلى ساحة المعركة أعزلاً، واجه الاحتلال المسلّح حتى الأسنان، ألقى في قلوب الصهاينة الرعب، وأحرج الذين باعوا الأقصى بثمن بخس.

فيما كتب تركي الشلهوب منتقداً تقاعس العرب في نصرة المقدسيات:" إعتداء الصهاينة على النساء في #المسجد_الأقصى !!

عذراً أخواتنا..

فما عادت في حكّام العرب نخوة المعتصم، ولا حمية خالد، ولا رجولة طارق، ولا غيرة سعد !!

بينما كتب هاني الجبور، مشيداً بالمقدسيين:" #المسجد_الأقصي

المرابطون الاقوياء الشرفاء الأتقياء أنتم نعش هذه الأمة..... الله ينصركم ويثبت أقدامكم.... أما نحن نحن العملاء الخون استلموا زمام الأمور نسأل الله أن ينصركم ويحررنا من الأنظمة والحكومات المتصهينة".

ربنا معاهم اهلنا في المسجد الاقصى

وحسبنا الله على كل متخاذل ومتقاعس عن نصرة المسجد الاقصى ???? https://t.co/nMmPgAxx7t — عازفة???????? ???????? (@Amaal_muhammad8) ١٢ مارس ٢٠١٩

كثير غريب عدم تركيز السوشال ميديا على ما حدث امس في #المسجد_الاقصى #بس_بقول #القدس

ما حدث مهين لنا جميعا

صباحكم مقدسي وسلموا على الغضب الساطع :(

واشكر وزير الأوقاف لانه كان متابعا لما يحدث ولكننا ك سوشال ميديا قصرنا https://t.co/wngNK0a84g via @YouTube — ديما علم فراج (@Deema22) ١٣ مارس ٢٠١٩

يا حيف على شوارب ولحى رجال الأمة!

هؤلاء هن #حماة_الأقصى نيابة عن الأمة المشلولة النائمة

هؤلاء هنّ من فتحن أبواب #المسجد_الأقصى اليوم#الأقصى_يستغيث #الأقصى_لن_يغلق pic.twitter.com/FZ2eKS7FU7 — خالد صافي #غزة (@KhaledSafi) ١٣ مارس ٢٠١٩

كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر



***فليس لعين لم يفض ماؤها عذر



نعم أنتصر الحق على الباطل أن الباطل كان زهوقا....

فتح المقدسييون أبواب المسجد الأقصى المبارك وصلوا فيه صلاة فجر الأربعاء ...وفتح أيضا باب مصلى باب الرحمة ومصلاه ...



الله أكبر ولله الحمد الله أكبر#المسجد_الأقصى pic.twitter.com/no4y6IZGxH — Ola (@07_5915) ١٣ مارس ٢٠١٩

#انقذوا_الاقصى#المسجد_الأقصى تُمنع فيه الصلاة بأمر الاحتلال... والاعتداءات على النساء المصليات مستمرة

رباطهن يحفظه من كيد الحاقدين

وبدعمكم يستمر الرباطhttps://t.co/Poyzg9ObUi pic.twitter.com/F64yWP8IjW — الهيئة الخيرية (@khayriyanet) ١٣ مارس ٢٠١٩

مشاهد الاعتداء على #المسجد_الأقصى، و ضرب النساء و الأطفال، و إهانة المرجعيات الدينية، وإغلاق الأبواب دون المصلين، مؤلمة و مهينة لكل عربي يعرف معنى النخوة و الضمير. السكوت العربي على هذه الانتهاكات فاق حد التخاذل فلا يمكن وصفه إلا بالتواطؤ !#الأقصى_في_خطر https://t.co/m8n9f2Tapi — Hiba Hussam ???????? (@Hiba_H11) ١٣ مارس ٢٠١٩

عندما يرى الإسرائيليون الأنظمة العربية من حولهم تخطب ودهم بينما تنكل بالشعوب العربية وتنتهك حقوقها وحرماتها وتبطش بعلمائها ومفكريها ونشطائها، برجالها ونسائها، فما الذي يمنعهم عن انتهاك حرمة كل شيء في #فلسطين بما في ذلك #المسجد_الأقصى. — Evendina55 (@Hamed63095604) ١٣ مارس ٢٠١٩