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روسيا: تصفية مسلح كان يخطط لعمل إرهابي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:04 - 13 مارس 2019
تعبيرية تعبيرية
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أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تصفية مسلح، في عملية خاصة في مقاطعة سامارا وسط البلاد، كان يخطط للقيام بعمل إرهابي.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن اللجنة أن عناصر الأمن الروسي حصلوا على معلومات عن مكان “وجود مسلح يخطط للقيام بعمل إرهابي”.

وقالت اللجنة، في بيان،: “طُلب من المسلح، الذي كان محاصرا في منزل، أن يلقي السلاح ويستسلم للسلطات، إلا أنه فتح النار على رجال الأمن واستخدم قنبلة يدوية، وبعد الاشتباك تم تحييده”.

وتم العثور على أسلحة وذخيرة وأجهزة متفجرة في المنزل.

ولفتت اللجنة إلى أن المسلح “كان من مؤيدي إحدى المنظمات الإرهابية الدولية وكان على اتصال بالإرهابيين في الخارج”.

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