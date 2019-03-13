إصابة معلم وطلبة بالاختناق جراء اقتحام الاحتلال مدرسة الخليل الأساسية

أُصيب، اليوم الأربعاء، معلم وعشرات الطلبة بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة بمدينة الخليل بالضفة المحتلة، واطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت المدرسة أثناء توجه الطلبة والأساتذة للدوام، وأطلقت قنابل الغاز السام داخل أسوارها، ما أسفر عن إصابة المعلم هاني الحدوش وعشرات الطلبة بحالات اختناق، نقلوا على اثرها إلى مستشفى محمد علي المحتسب في الخليل، لتلقي العلاج.

كما حاولت قوات الاحتلال بمركباتها العسكرية دهس عدد من الطلبة في محيط المدرسة.

وأشار معلمو المدرسة إلى أن اقتحام قوات الاحتلال للمدرسة عرقل سير العملية التعليمية، وخلق حالة من الرعب في صفوف الطلبة.

يذكر ان اقتحامها يتكرر من حين لآخر من قبل قوات الاحتلال، في استهداف واضح للمسيرة التعليمية في المدرسة التي يصل عدد تلاميذها إلى 370 طالبا تقريبا.