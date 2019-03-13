خطة استيطانية واسعة بالضفة المحتلة قبل الانتخابات

صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لوزارة الاستيطان الإسرائيلية، على بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية قبل انعقاد انتخابات الكنيست المقبلة، حيث ستبدأ عملية البناء بعد موافقة المستوى السياسي.

ووفقاً لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن البناء لن يقتصر على التكتلات الاستيطانية بل سيتعداه إلى خارج هذه التكتلات المعروفة بالبؤر الاستيطانية غير الشرعية.

من جانبه، أوضح رئيس حزب "كولانو" الذي يمتلك حقيبة وزارة البناء والاستيطان في الحكومة الإسرائيلية موشي كحلون، أن "عهد تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية، انتهى ولن يعود طالما نحن موجودون".