طواقم مستشفى النصر تشخص طفلة تُعاني من مرض نادر

تمكنت الطواقم الطبية والتمريضية في مستشفى النصر للأطفال من تشخيص حالة الطفلة " ج. ب " والتى أدخلت للمستشفى قسم مبيت 2 وكانت تعاني من حرارة مجهولة المصدر مع آلام شديدة في البطن وصداع مستمر.

وأجرى الطاقم الطبي والتمريضي للطفلة العديد من الفحوصات لتشخيص سبب هذه الأعراض مثل مزرعة الدم ومزرعة البول وعينة من النخاع الشوكي لاستثناء إمكانية وجود أورام في الدم وغيرها العديد من فحوصات الأشعة والتحاليل المختلفة .

ولاحظ الأطباء وجود دم خفي بالبول وارتفاع في ضغط الدم ، وتم تشخيص الحالة على أنها تعاني من مرض التهاب في الشعيرات الدموية، حيث بدأ الطاقم الطبي بتنفيذ علاج الكورتزون ولوحظ تحسن كامل في الأعراض وخُرّجت الحالة بعد 4 أيام لتكمل العلاج لمدة 14 يوماً .

وأوضح الدكتور جميل البهنساوي رئيس قسم أطفال 2 أن حالة الطفلة تعتبر من الحالات النادرة نظراً لظهور أعراض المرض بشكل غير المعهود قائلا: "بتوفيق من الله عزوجل وصلنا للتشخيص الطبي السليم حيث نحاول أقصى ما نستطيع ضمن أحدث البروتوكلات والإمكانيات المتوفرة" .

من جانبه، عبر الدكتور مصطفى الكحلوت مدير المستشفى عن فخره بأداء الطواقم الطبية والتمريضية والتي تأتي في ظل شح الإمكانيات المتوفرة ، مشيدا بجهود الطواقم الطبية التي تتابع عن كثب مختلف الحالات التى يستقبلها المستشفى ، مؤكدا حرص المستشفى واهتمامها الكبيرين على التخفيف من معاناة المواطنين والمرضى وصولاً للسلامة التامة .

فيما تقدمت عائلة الطفلة ممثلة بوالدها بجزيل الشكر والعرفان لجميع الطواقم الطبية والتمريضية التى تابعت الحالة على مدار الساعة بمنتهى الإنسانية و الرقي الطبي المتميز وصولاً للشفاء التام .



