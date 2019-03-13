الخليل: قرار بإخلاء المستوطنين من مبنى في تل الرميدة

حصلت لجنة إعمار الخليل اليوم الثلاثاء، على قرار بإخلاء المستوطنين من مبنى البكري الواقع في حي تل الرميدة بالبلدة القديمة في الخليل، بعد صراع قانوني دام 14 عاماً

وأكدت لجنة اعمار الخليل أن متابعاتها للقضية مرت بعدة مراحل أمام محكمة الصلح والمركزية والعليا الإسرائيلية إلى جانب لجان الاعتراضات العسكرية، حيث كانت قد تبنت من خلال وحدتها القانونية قضية ضد استيلاء المستوطنين على المبنى منذ العام 2005.

وأفاد محامي لجنة اعمار الخليل توفيق جحشن، بأن المحاكم الاسرائيلية عمدت إلى اتباع منهجية التسويف والمماطلة في الاجراءات القضائية من خلال قبولها دعاوى لا تحمل شكلاً ولا مضموناً قانونياً، بهدف إطالة أمد مكوث المستوطنين في المبنى وثني لجنة اعمار الخليل عن المطالبة بالمبنى.

وأشار الى أنه بعد 14 عاماً أصدرت محكمة الصلح الاسرائيلية قراراً بإخلاء المستوطنين من المبنى المذكور، قابلاً للاستئناف خلال 45 يوماً من تاريخه مع فرض غرامة مالية على المستوطنين.