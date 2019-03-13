إدانة أردنية جراء إغلاق الاحتلال للأقصى واعتداءه على المصلين

ندد الأردن، اليوم الثلاثاء، بإغلاق سلطات الاحتلال أبواب المسجد الاقصى وباحاته في القدس المحتلة، وإخلاء المصلين منه إثر مواجهات وعتبر ذلك "اعتداءا صارخا على الحريات الدينية"، وحذر من "تأجيج الصراع الديني في المنطقة".

وقال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني عبدالناصر أبو البصل إن "إغلاق المسجد الذي أُعد للصلاة، وللزيارة اعتداء صارخ على الحريات الدينية، وأمر مرفوض، ويسعى الاحتلال من ورائه إلى تأجيج الصراع الديني في المنطقة".

واضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن "أحداث اليوم هي انتهاك خطير لجميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية" مؤكدا "حرمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك عند المسلمين جميعاً".

واغلقت سلطات الاحتلال منذ صباح اليوم، أبواب المسجد الاقصى وباحاته في القدس المحتلة وأخلت المصلين منه، إثر إحتراق مقر للشرطة قرب الباحة.

وأشار ابو البصل إلى أن "الوزارة تتابع لحظة بلحظة وباهتمام شديد الأحداث الجارية في المسجد الأقصى المبارك من افتعال أحداث لتفريغه من المصلين والمرابطين وإغلاق بواباته والاعتداء بالضرب من شرطة الاحتلال على العاملين فيه والاعتداء على النساء والرجال العزّل".

وحمّل "السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية ما جرى".

وأكد أن "أي اعتداء على أي جزء من المسجد الأقصى المبارك أو العاملين فيه يمس الأمة الاسلامية كافة، ويوحدها جميعاً لحماية قبلة المسلمين الأولى ومسرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه للسماوات العلى".