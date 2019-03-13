الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة شملت مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، رافقتها عمليات تفتيش وتخريب في المنازل التي تم اقتحامها لاعتقال أصحابها، عرف منهم 24 معتقلا.

وكان أبرز الاعتقالات التي وقعت في رام الله، حيث طوقت قوات كبيرة منطقة أم الشرايط واقتحمت منزل النائب المقدسي المبعد لرام الله محمد أبو طير واعتقلته.

وفي مدينة رام الله أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال الفنان والناشط حافظ عمر من منزله في منطقة عين مصباح وسط المدينة.

وفي مدينة طولكرم أعتقل كل من عز الدين أبو دية، من مخيم نور شمس، وعلي عودة، ومجاهد سليم، والشاب مؤمن نواف رداد من بلدة صيدا القريبة من المدينة.

ومن قلقيلية اعتقل كل من أسيد فراس أبو لبدة، والفتى احمد عيسى صبري، وعمر حسن سلامة، أسامة معين حسين من بلدة عزون شرقي المدينة.

وفي مدينة جنين أعتقلت قوات الاحتلال كل من المحرر شراع الهنداوي، تزار أبو حماد، ليث محمود حمران. وفي المخيم القريب اقتحمت قوة كبيرة أزقته واعتقلت ثلاثة شبان وهم صهيب مجدي أبو الهيجا، هاني بني غرة، عبود أبو زاغة، وأيمن القنبع وهو شقيق الأسيرين أحمد وإسلام القنبع.

وفي محافظة الخليل أعتقل كل من الشاب صايل عبد المهدي زيدات، من بلدة بني نعيم شرق المدينة، وباسل رامي الواوي، من مخيم الفوار جنوبا، وخالد غنيمات، وأياد غنيمات من بلدة صوريف شمال الخليل، والمحرر كريم أبو سل، من مخيم العروب شمال المدينة.

واعتقلت قوة احتلالية الشاب سائد برجس من منزله في بلدة الجديرة شمال غرب القدس المحتلة. كما اقتحمت قوة احتلالية منطقة العوجا، بالأغوار الشمالية، واعتقلت الشاب " مازن أحمد ابراهيم أبو سته".