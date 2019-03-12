لا_لتمديد_العهدة_الرابعة.. هاشتاغ يتصدر الترند الجزائري

لم تكن خطوة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التي أعلن فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية و عدم ترشحه لولاية خامسة كافية لوقف المظاهرات في الشارع الجزائري، بل انتشرت عدة هاشتاغات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة برحيل الرئيس، و عدم تمديد الولاية الرابعة.
و رفض الجزائريون رسالة رئيسهم التي قال فيها: "لن أترشح لعهدة خامسة. لا شك في ذلك بالنسبة لي. بالنظر إلى حالتي الصحية والعمر، فإن واجبي الأخير تجاه الشعب الجزائري هو الإسهام دوما في تأسيس جمهورية جديدة".
و أطلق نشطاء و مرتادو منصات التواصل الاجتماعي، هاشتاغ #لا_لتمديد_العهده_الرابعه الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الجزائر معتبرين أن ما جاء في بيان الرئيس ما هو إلا تحايل على الدستور مناورة لتمديد العهدة الرابعة.
الجمعة القادمة بعنوان "لا للتأجيل لا للتضليل نطلب منكم الرحيل "— Amatoullah (@miimiyo) March 11, 2019
#لا_لتمديد_العهده_الرابعه
يريدون الاستفادة من هذا العام بأي طريقة كانت حتى بالفترة الانتقالية التي اراها اخطر خطوة للالتفاف على مطالب الشعب ...ارحلو يا عصابة #لا_لتمديد_العهده_الرابعه— زباير نورالدين (@LG4ZdeoD0VzgoOE) March 11, 2019
#لا_لتمديد_العهده_الرابعه— walid bennaceur (@wwalidbennaceu1) March 11, 2019
من خول ل #بوتفليقه تأجيل الانتخابات..
ام أن هناك مادة مخفيه في الدستور سمحت له بهذا ..
( اقصد العصابة الحاكمة وليس بوتفليقة لأن هذا الأخير لا علم له بشيء هذا ان كان مزال على قيد الحياة)#نرفض_التمديد_رحيلكم_نريد pic.twitter.com/2Fjk3YH4fL
ما حصل اليوم في #الجزائر مكسب تاريخي مهم، وضع الشعب الجزائري في معادلة الحكم.— صهيب شـراير (@sohaib) March 11, 2019
المطلوب الآن قادة، يمثلون هذا الشعب لاستكمال بناء الجمهورية الثانية بطريقة آمنه وسلمية.
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.#ترحلو_يعني_ترحلو #لا_لتمديد_العهده_الرابعه #حراك_15_مارس #Bouteflika #تأجيل_الانتخابات
أيها الشعب الجزائري— بهاء_USMAnnaba ???????????? (@babay_baha) March 11, 2019
انها الحشوة الوطنية..لا تغركم التضحية ب اويحي و حكومته نريد استقالة الرئيس بوتفليقة و تطبيق المادة 102 و تسليم المهام بعد تاريخ 18 أفريل المقبل .لا بدوي لا سعيد لا بن صالح لا بلعيز#ترحلوا_يعني_ترحلوا pic.twitter.com/oe9N68Dk6S
في مؤامره بتدبر ياأهل الجزائر أيه سبب تأجيل الانتخابات طالما مش هيترشح تاني— أسگندر² الحساب الثاني (@a_____el96) March 11, 2019
نفس الأحداث الي حصلت في مصر ايام الثوره اما طلب مبارك نصبر عليه
لا تكرروا خطأنا نحن ثوروا علي الجميع
ديل الكلب عمرها ما يتعدل حكام بني صهيون
اللهم أحفظ شعب الجزائر ????????#ترحلوا_يعني_ترحلوا
#لا_لتمديد_العهدة_الرابعة #حراك_15_مارس— OLamia لا للخامسة (@O_oLamia) March 11, 2019
#ترحلوا_يعني_ترحلوا#الشعب_يريد_تغيير_االنظام#لا_لإعادة_إنتاج_النظام pic.twitter.com/K5x2jvm6kO