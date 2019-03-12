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#لا_لتمديد_العهدة_الرابعة.. هاشتاغ يتصدر الترند الجزائري

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 23:12 - 12 مارس 2019
مظاهرات الجزائر مظاهرات الجزائر
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لم تكن خطوة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التي أعلن فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية و عدم ترشحه لولاية خامسة كافية لوقف المظاهرات في الشارع الجزائري، بل انتشرت عدة هاشتاغات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة برحيل الرئيس، و عدم تمديد الولاية الرابعة.

و رفض الجزائريون رسالة رئيسهم التي قال فيها: "لن أترشح لعهدة خامسة. لا شك في ذلك بالنسبة لي. بالنظر إلى حالتي الصحية والعمر، فإن واجبي الأخير تجاه الشعب الجزائري هو الإسهام دوما في تأسيس جمهورية جديدة".

و أطلق نشطاء و مرتادو منصات التواصل الاجتماعي، هاشتاغ #لا_لتمديد_العهده_الرابعه الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الجزائر معتبرين أن ما جاء في بيان الرئيس ما هو إلا تحايل على الدستور مناورة لتمديد العهدة الرابعة.

 

 

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