لا_لتمديد_العهدة_الرابعة.. هاشتاغ يتصدر الترند الجزائري

لم تكن خطوة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التي أعلن فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية و عدم ترشحه لولاية خامسة كافية لوقف المظاهرات في الشارع الجزائري، بل انتشرت عدة هاشتاغات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة برحيل الرئيس، و عدم تمديد الولاية الرابعة.

و رفض الجزائريون رسالة رئيسهم التي قال فيها: "لن أترشح لعهدة خامسة. لا شك في ذلك بالنسبة لي. بالنظر إلى حالتي الصحية والعمر، فإن واجبي الأخير تجاه الشعب الجزائري هو الإسهام دوما في تأسيس جمهورية جديدة".

و أطلق نشطاء و مرتادو منصات التواصل الاجتماعي، هاشتاغ #لا_لتمديد_العهده_الرابعه الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الجزائر معتبرين أن ما جاء في بيان الرئيس ما هو إلا تحايل على الدستور مناورة لتمديد العهدة الرابعة.

الجمعة القادمة بعنوان "لا للتأجيل لا للتضليل نطلب منكم الرحيل "



#لا_لتمديد_العهده_الرابعه — Amatoullah (@miimiyo) March 11, 2019

يريدون الاستفادة من هذا العام بأي طريقة كانت حتى بالفترة الانتقالية التي اراها اخطر خطوة للالتفاف على مطالب الشعب ...ارحلو يا عصابة #لا_لتمديد_العهده_الرابعه — زباير نورالدين (@LG4ZdeoD0VzgoOE) March 11, 2019

#لا_لتمديد_العهده_الرابعه



من خول ل #بوتفليقه تأجيل الانتخابات..

ام أن هناك مادة مخفيه في الدستور سمحت له بهذا ..



( اقصد العصابة الحاكمة وليس بوتفليقة لأن هذا الأخير لا علم له بشيء هذا ان كان مزال على قيد الحياة)#نرفض_التمديد_رحيلكم_نريد pic.twitter.com/2Fjk3YH4fL — walid bennaceur (@wwalidbennaceu1) March 11, 2019

ما حصل اليوم في #الجزائر مكسب تاريخي مهم، وضع الشعب الجزائري في معادلة الحكم.

المطلوب الآن قادة، يمثلون هذا الشعب لاستكمال بناء الجمهورية الثانية بطريقة آمنه وسلمية.

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.#ترحلو_يعني_ترحلو #لا_لتمديد_العهده_الرابعه #حراك_15_مارس #Bouteflika #تأجيل_الانتخابات — صهيب شـراير (@sohaib) March 11, 2019

أيها الشعب الجزائري



انها الحشوة الوطنية..لا تغركم التضحية ب اويحي و حكومته نريد استقالة الرئيس بوتفليقة و تطبيق المادة 102 و تسليم المهام بعد تاريخ 18 أفريل المقبل .لا بدوي لا سعيد لا بن صالح لا بلعيز#ترحلوا_يعني_ترحلوا pic.twitter.com/oe9N68Dk6S — بهاء_USMAnnaba ???????????? (@babay_baha) March 11, 2019