"الأزهر" يدين اقتحام الاحتلال للأقصى والاعتداء على المصلين

أدان الأزهر الشريف بشدة اقتحام قوات الاحتلال لساحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، والاعتداء على المصلين فيه، وإغلاق بواباته.

وشدد في بيان له، اليوم الثلاثاء، على أن هذه الاعتداءات السافرة، تعد انتهاكًا صارخًا لحرمة بيوت الله، واستمرارًا للإجراءات القمعية الغاشمة بحق القدس وأهلها ومقدساتها، مما يستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

وأكد الأزهر حق الشعب الفلسطيني الكامل في الكرامة والحرية والسيادة على أرضه ومقدساته، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال لاحترام القرارات والمواثيق الدولية، محذرًا من أن جرائم الاحتلال والصمت الدولي تجاهها يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم.