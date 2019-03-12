حسام بدران: الضفة تقترب من المواجهة الشاملة مع الاحتلال

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران مساء يوم الثلاثاء، إن الضفة الغربية، تقترب يوما بعد يوم من المواجهة الشاملة والمباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

و قال بدران في تصريح له عبر (تويتر) : "شهيد في الخليل وآخر في سلفيت، ومواجهات متواصلة متصاعدة في الأقصى، وغليان متزايد في السجون، وانعدام الأفق السياسي وتراجع الوضع الاقتصادي، تزيد من الدافعية للمقاومة".

وأضاف : "لكن أحداث الاقصى تبقى دوما الشرارة".

وشدد على أن "الاحتلال واهم إذا ظن أن شعبنا سيتوقف عن مقاومته بسبب الوضع الفلسطيني الداخلي أو التعقيدات الإقليمية والدولية".

وتابع بدران : "نحن الشعب الذي لا يقهر"، مردفا أن "المطلوب مزيد من التحرك والدفاع عن الأقصى من قبل الجميع، وسوف يهزم الاحتلال كما في كل مرة".