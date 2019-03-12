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حسام بدران: الضفة تقترب من المواجهة الشاملة مع الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:55 - 12 مارس 2019
حسام بدران حسام بدران
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران مساء يوم الثلاثاء، إن الضفة الغربية، تقترب يوما بعد يوم من المواجهة الشاملة والمباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

و قال بدران في تصريح له عبر (تويتر) : "شهيد في الخليل وآخر في سلفيت، ومواجهات متواصلة متصاعدة في الأقصى، وغليان متزايد في السجون، وانعدام الأفق السياسي وتراجع الوضع الاقتصادي، تزيد من الدافعية للمقاومة".

وأضاف : "لكن أحداث الاقصى تبقى دوما الشرارة".

وشدد على أن "الاحتلال واهم إذا ظن أن شعبنا سيتوقف عن مقاومته بسبب الوضع الفلسطيني الداخلي أو التعقيدات الإقليمية والدولية".

وتابع بدران : "نحن الشعب الذي لا يقهر"، مردفا أن "المطلوب مزيد من التحرك والدفاع عن الأقصى من قبل الجميع، وسوف يهزم الاحتلال كما في كل مرة".

 

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