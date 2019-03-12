توزيع آلاف الأراضي في السعودية مجانا... والحجز إلكتروني

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إضافة عدد من المخططات المجانية عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية التي طرحتها البوابة مؤخرا، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعيا المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للموقع.

يأتي ذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم، إذ وفرت البوابة حتى الآن 48 مخططا، فيما سيتبعها المزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة، كما نقلت وكالة واس.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أنه تم تفعيل الاختيار الإلكتروني لـ 9 مخططات جديدة جاري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، والتي تشمل المرافق الخدمية العامة، وتضمنت المخططات الجديدة 5 مخططات بمنطقة القصيم موزعة بين محافظاتها وشملت مخطط المذنب 13 الذي يحوي 371 قطعة أرض بمحافظة المذنب، ومخطط البكيرية 2 يضم 583 أرضا بمحافظة البكيرية، ومخطط عنيزة 1 العوشزية بمحافظة عنيزة بعدد أراضي يصل الى 1116 أرض، فيما حين حظيت محافظة الأسياح بمخطط مشروع الأسياح الذي يحوي 538 أرضا مطورة ومحافظة رياض الخبراء بمخطط الخبراء بعدد (418) أرضاً.

وأضاف البرنامج أربع مخططات أخرى موزعة بين عدد من المناطق والمحافظات، شملت مخطط النخيل بواقع 164 قطعة أرض بمحافظة القريات التابعة لمنطقة الجوف، ومخطط منح واحد في محافظة رفحاء التابعة للحدود الشمالية، يضم 1449 قطعة أرض، في حين حظيت تبوك بمخطط حقل الذي يضم 260 قطعة أرض، وفي جزر فرسان التابعة لمنطقة جازان أضيف مخطط جديد، يجمع أراض بلغ عددها 748 أرضا.