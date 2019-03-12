الاحتلال يمدد توقيف ثلاثة طلاب جامعيين من جنين

مددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في محكمة سالم العسكرية اليوم الثلاثاء، توقيف ثلاثة طلاب جامعيين من جنين لفترات متفاوتة.

وذكر ذوو الأسرى يزن وليد بداد، ومحمد علي السمودي، وعمار ياسر الأشقر لـ”وفا”، أن المحكمة العسكرية مددت توقيف بداد والأشقر الخامسة على التوالي وهم طلاب في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، فيما مددت توقيف سمودي للمرة السادسة على التوالي وهو طالب في الجامعة العربية الأمريكية بجنين، وذلك تحت حجج وذرائع أمنية؟

وأشار ذوي الأشقر والسمودي أنه تم إرجاعهم الى معتقل "بيت حتكفا" قسم التحقيق لعدة ستة أيام، وبداد إلى معتقل الجلمة حتى السابع عشر من الشهر المقبل.