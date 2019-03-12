البرلمان البريطاني يرفض مجددا خطة ماي بشأن البريكست

خسرت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، التصويت على اتفاقية التراجع للمملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، بفارق يقارب 150 صوتا.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها المجلس التشريعي البريطاني دعم شروط تقسيم كتلة الاتحاد الأوروبي.

كان ميشيل بارنييه، كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى بشأن خروج بريطانيا من التكتل الـ"بريكست"،قال إنه لن تكون هناك فترة انتقالية مع بريطانيا دون التوصل لاتفاق للانسحاب من التكتل.

وأضاف بارنييه، اليوم الثلاثاء 12 مارس / أذار، إن بريطانيا لن تحصل على فترة انتقالية قبل الـ"بريكست"، إذا لم يصدق مجلس العموم البريطاني على خطة الخروج.

ورفض مجلس العموم اتفاق الخروج في تصويت في يناير / كانون الثاني الماضي، بأغلبية 432 صوتا مقابل 202 صوت، وكانت تلك أكبر هزيمة تتلقاها حكومة في تاريخ بريطانيا،

وقال مشيل بارنييه على "تويتر": "هناك خطر يتمثل في وجود تصور خاطئ داخل مجلس العموم البريطاني، يقول إنه بإمكان بريطانيا أن تستفيد من وجود فترة انتقالية، قبل التوصل لاتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".