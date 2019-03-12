الجهاد الاسلامي ينظم تظاهرة دعم و اسناد للمرابطين في الاقصى غداً

دعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين للمشاركة في التظاهرة الحاشدة التي تنظمها غداً الأربعاء، إسنادا للمرابطين على بوابات وأسوار الاقصى، ورفضا لإجراءات الاحتلال وحربه على القدس.

و قالت الحركة في تصريح مقتضب مساء اليوم الثلاثاء إنها ستنظم تظاهرة دعم و اسناد للأقصى وذلك غدا الأربعاء الساعة ( 12.30) بعد الظهر أمام برج شوا وحصري بمدينة غزة,

و كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قررت اليوم الثلاثاء، اغلاق المسجد الأقصى المبارك حتى إشعار أخر، فيما اعتقلت 4 مواطنين بينهم سيدتان في باحات الأقصى.

واقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الخاصة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط أجواء شديدة التوتر تسود المسجد المبارك.

ووفقاً لوسائل إعلام الاحتلال، فإن قائد شرطة الاحتلال أصدر أوامراً بإغلاق المسجد الأقصى حتى إشعار أخر.