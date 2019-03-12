انتزاع قرار بإخلاء المستوطنين من مبنى البكري في الخليل

انتزعت لجنة إعمار الخليل مساء اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بإخلاء المستوطنين من مبنى البكري الواقع في حي تل الرميدة بالبلدة القديمة في الخليل.

وجاء انتزاع القرار، بحسب لجنة الإعمار، بعد صراع قانوني دام أربعة عشر عاماً في أروقة المحاكم الإسرائيلية بمختلف أنواعها.

وأكدت لجنة إعمار الخليل، أن متابعاتها مرت بعدة مراحل أمام محكمة الصلح والمحكمة المركزية والمحكمة العليا ولجان الاعتراضات العسكرية، حيث كانت لجنة اعمار الخليل ومن خلال وحدتها القانونية قد تبنت قضية ضد استيلاء المستوطنين على المبنى المذكور وقد باشرت الإجراءات القانونية ضد استيلاء المستوطنين على المبنى وذلك منذ العام 2005.

وأفاد محامي لجنة إعمار الخليل توفيق جحشن، بأن المحاكم الإسرائيلية قد عمدت إلى اتباع منهجية التسويف والمماطلة في الاجراءات القضائية من خلال قبولها دعاوى لا تحمل شكلاً ولا مضموناً قانونياً، وذلك بهدف إطالة أمد مكوث المستوطنين في المبنى ودفع وثني لجنة اعمار الخليل عن المطالبة بالمبنى.