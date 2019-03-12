"إسرائيل" تحتل المرتبة الثامنة عالمياً في تصدير السلاح

ذكرت القناة الثانية العبرية، أن التقرير السنوي لمعهد "شتوكهولم" لأبحاث السلام، أظهر أن "إسرائيل" تحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم في تصدير السلاح والمنظومات القتالية المختلفة.

وأوضحت القناة، أن نسبة تجارة السلاح الاسرائيلية ارتفعت بنسبة 8% خلال الأعوام الخمس الأخيرة، بما في ذلك الصادرات والواردات من الأسلحة.

أظهرت المعطيات أيضاً أن "إسرائيل" تحتل المرتبة 15 على مستوى العالم من حيث استيراد السلاح، كما أظهرت أن 64% من صفقات السلاح، تعقدها "إسرائيل" مع أمريكا، في حين أن 27% من هذه الصفقات مع ألمانيا، و8.9% مع إيطاليا.