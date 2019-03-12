صلاح يكسر حاجز الصمت ويرد على منتقديه!

ظهر النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، غضبه واستياءه من الهجوم الذي تعرض له عقب تصريحاته في مؤتمر صحفي عقده أمس، على هامش الشراكة الإعلانية مع أحد البنوك المصرية.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي في تويتر:"مندهش جدا من بعض الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم.. من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة".

وتعرض الفرعون المصري لهجوم حاد وانتقادات لاذعة، بعد تصريحاته الأخيرة، التي فسرها البعض بأن فيها نوعا من "التعالي والتكبر"، عندما قال: "لا أتأثر ولا أهتم بما يقال في حقي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أتابعه من الأساس، فأنا أعيش تحت ضغط كبير بالفعل".

ولم تتوقف تصريحات أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي عند هذا الحد، بل أكد أنه حقق إنجازات ووصل إلى مكانة لم يصل لها أي لاعب مصري أو عربي أو حتى إفريقي.

ويأتي رد صلاح على هذه الانتقادات في وقت حساس، حيث يستعد فريقه لخوض مباراة مصيرية غدا، أمام مضيفه بايرن ميونيخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.