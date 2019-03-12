مخطط لبناء 700 وحدة استيطانية بالقدس والضفة

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن ما تسمى بـ "وزارة البناء والإسكان" في حكومة الاحتلال ستعرض خلال الفترة القادمة مئات الوحدات السكنية للبيع في مستوطنات بالقدس والضفة، وسيتم بناء جزء من هذه الوحدات خارج المجالس الاستيطانية الكبيرة في الضفة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن حوالي (700) وحدة سكنية سيتم بناءها في مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى (260) وحدة سكنية في مستوطنات "ألفي منشه"، "عمونائيل"، "آدم"، "بيت أرييه" و"إفاريم" بالضفة المحتلة.

وبحسب "يديعوت أحرنوت" فإن خطة البناء حصلت على الموافقات خلال الفترة الماضية، وسيبدأ العمل على تسويق هذه الوحدات السكنية بعد موافقة المستويات السياسية في دولة الاحتلال على ذلك.