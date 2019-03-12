المقدسيون يؤدون صلاة المغرب أمام أبواب الأقصى

أدى المصلون المقدسيون صلاة المغرب في محيط باب الأسباط بعد اغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد الأقصى المبارك حتى إشعار أخر.

وأفاد مراسلنا بان قوات الاحتلال منعت رفع آذان المغرب من المسجد الأقصى، ما دفع المقدسيون إلى رفع الآذان وأداء صلاة المغرب أمام أبواب الأقصى وسط انتشار مكثف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفرضت قوات الاحتلال حصاراً مشدداً على المسجد الأقصى المبارك قبل أن تفرغ باحاته بشكل كامل من تواجد المقدسيين وحراسه.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى صباح اليوم برفقة مجموعة كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين في محاولة لإغلاق باب الرحمة الذي أعاد المقدسيون افتتاحه.